ПФР с февраля повысит размер денежных выплат льготникам

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С февраля текущего года ежемесячная денежная выплата льготникам вырастет на 2,5 процента. В таком же объеме будет проиндексирован набор соцуслуг, которые входят в ЕДВ.



Льготники смогут получить услуги как в натуральном, там и в денежном эквиваленте. В набор входит обеспечение медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, пишет «Российская газета».

В 2016 году все социальные ежемесячные денежные выплаты и детские социальные пособия в России были проиндексированы на 7%, отмечает RT.

Ранее в ПФР рассказали о процессе получения ежемесячных выплат на детей из средств материнского капитала, пишет Газета.ру.