Понедельник
29 января
USD 55.83
EUR 69.61
Экономика

ПФР с февраля повысит размер денежных выплат льготникам

29 Января 2018 в 13:41
ПФР с февраля повысит размер денежных выплат льготникам
Фото: bulgara.ru

С февраля текущего года ежемесячная денежная выплата льготникам вырастет на 2,5 процента. В таком же объеме будет проиндексирован набор соцуслуг, которые входят в ЕДВ.

Льготники смогут получить услуги как в натуральном, там и в денежном эквиваленте. В набор входит обеспечение медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, пишет «Российская газета».

В 2016 году все социальные ежемесячные денежные выплаты и детские социальные пособия в России были проиндексированы на 7%, отмечает RT.

Ранее в ПФР рассказали о процессе получения ежемесячных выплат на детей из средств материнского капитала, пишет Газета.ру.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.