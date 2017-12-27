Ой, как много! Экс-министр о зарплате глав Минфина и Минэкономразвития

ФОТО: Евгений Ясин // РИА Новости/Александр Астафьев

Бывший глава Минэкономики Евгений Ясин в эфире НСН признался, что согласился бы работать за меньшую зарплату, чем Максим Орешкин.

Минфин РФ впервые выложило в открытый доступ данные о зарплатах российских глав ведомств. Как выяснилась, больше всего получает министр финансов Антон Силуанов. В месяц в 2016 году ему платили 1,7 миллиона рублей, что составляло 22% от его общего дохода. На втором месте оказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин с зарплатой в 1,27 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнул глава энергетического ведомства Александр Новак (1,16 миллиона рублей), сообщает РБК.

Бывший министр экономики, научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин в эфире НСН рассказал, что согласился бы работать и за меньшие деньги.

«Ой, как много! Довольно приличные заработки для нашего общества. Я бы согласился на меньшее. Но та работа, которую они выполняют, исключительно ответственная и требует мужества, поэтому я согласен – пускай зарабатывают», - рассказал экс-министр.

По словам Евгения Ясина, сам он получал меньшие деньги, когда возглавлял министерство.

«Экономические министры хорошо зарабатывают. Это мои друзья. Лично я, когда был министром, зарабатывал намного меньше и считал, что я осуществляю такие операции, которые моему народу в настоящее время не нравятся, но я знаю, что я должен. Поэтому меня устраивал гораздо меньший заработок», - заключил Ясин.

Стоит отметить, что в открытых данных Минфина не была представлена информация о заработной плане министров обороны, внутренних дел, глав Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, а также президента РФ. В 2002 году главе страны платили 63 тысячи рублей в месяц, сообщает Ura.ru .