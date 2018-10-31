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Экономика

Омбудсмен: Подняться в рейтинге Doing Business выше России помешали контрсанкции

31 Октября 2018 в 21:40
Омбудсмен: Подняться в рейтинге Doing Business выше России помешали контрсанкции
ФОТО: Эксперт бизнеса
Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса отметил, что 31-е место в списке — неплохое достижение для страны.

Россия заняла 31-е место в мировом рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business, сообщает Всемирный банк. Отмечается, что за год страна поднялась на четыре позиции, однако так и не смогла выполнить пункт майских указов президента, согласно которому должна была к 2018 году занять 20-е место.

Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что 31-е место для России далеко не самый слабый показатель. Основной же причиной, по которой российский бизнес не смог достичь поставленной президентом планки, он назвал последствия ответов России на санкционное давление.

«Я думаю, то, что мы 31-ой позиции, не совсем плохая новость, потому что были времена, когда мы были во второй сотне. Но я думаю, что более низкое, чем хотелось бы, место связано с ситуацией с санкциями. Ответные решения, которые были приняты, перекладывают многие издержки на бизнес. И, конечно, это сказывается на рейтинге. Я имею в виду и повышение налоговой нагрузки, и ряд других мер. Это не значит, что это неправильно, это ответ на внешнее воздействие, но это повлияло на результат рейтинга. Но всё равно динамика положительная, и это плюс. Это говорит о нашей устойчивости, что мы не поддаёмся на давление. Но в чём-то нас замедляют. Но ничего, справимся», — заверил Ермаков.

Отметим, что лучшего показателя Россия достигла в рейтинге по пункту о разрешении на строительство. В этой позиции отечественный бизнес поднялся со 115-го места на 48-е. Добавим, что в рейтинге рассматриваются только аспекты деятельности бизнесменов в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге.

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