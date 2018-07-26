Офшоры по-российски. Зарегистрироваться в САР смогут только иностранные юрлица

Пакет законопроектов о создании в РФ САР Госдума приняла во втором чтении. Документы претерпели сильные изменения к моменту рассмотрения.

Госдума 25 июля во втором чтении приняла пакет законопроектов (всего их семь) о создании в России специальных административных районов (САР) на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Документы был внесён на рассмотрение 15 июня. После принятия законопроектов в первом чтении, которое состоялось 18 июля, он претерпел значительные изменения. Замечания высказывали правительство, Центробанк, комитет ГД по финансовому рынку.

Основные поправки касаются претендентов на пост участника САР. Так, согласно новой редакции, им может стать «иностранное юридическое лицо». Таким образом, российские юрлица этой возможности лишаются. Это решение было принято после совещания у президента РФ Владимира Путина, утверждает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом работы над законопроектами. Эта мера необходима для в том числе для деофшоризации холдингов, которые находятся под контролем россиян.

Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что на данный момент идея САР «пролетит».

«Желание господина Орешкина (министр экономического развития Максим Орешкин – НСН) что-то сделать — прекрасно и удивительно. Другое дело, что оно не работает и работать не будет. Ключевая причина здесь не в налоговом режиме, а в общем режиме администрирования. С налоговыми режимами, которые вводятся в офшорных зонах, нужно работать во всей остальной стране. А последние 20 лет если в стране и развивается экономика, то только вместе с "режимом РОЗ": распил, откат, занос. До тех пор, пока "экономика РОЗ" не перестанет существовать, всякие САРы и ТОРы тоже будут пролетать», - заверил НСН собеседник.

Стоит отметить, что ранее в идее создать в России САР разглядели признаки офшоров. Как пояснил, это может обернуться для России уничтожением бюджета.

«У России были свои внутренние офшоры и это был способ уходить от налогообложения. Была в 90-ые годы офшорная зона в Ингушетии, чтобы смягчить последствия чеченской войны. В результате там были зарегистрированы предприятия с общей численностью работающих, которое в четыре раза превышало численность населения самой Ингушетии. Потом это с большим трудом закрывалось. Если нужно помочь каким-то компаниям, которые попали под санкции, то это можно сделать прямой помощью, а просто освобождать их от налогов при помощи офшорной зоны это какой-то бред. Я надеюсь, что здесь какое-то недоразумение и увлечение громкими красивыми словами, а не попытка уничтожить федеральный бюджет», - отметил экономист.

Напомним, ранее СМИ сообщили о поручении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева придумать, как помочь гражданам РФ, которые попали в санкционные списки США. В качестве одной из таких мер может стать создание в России САР (в Приморье и Калининграде).

Стоит отметить, что российские офшоры могут заработать уже осенью 2018 года, сообщают «Новые Известия» .