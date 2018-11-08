Обещания нефтяников только повысили цены на бензин и солярку

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СМИ выяснили, что сети АЗС, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, вводят наценки за «сервисный сбор».

Неделя, прошедшая с момента заключения соглашения между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо, показала, что оно не стоит и бумаги, на которой написано. Мало того, что оптовые цены, упав было на фоне подписания договоренностей, тут же отыграли это падение. На бирже спрос по-прежнему превышает предложение, и нефтяные компании не спешат с насыщением рынка. Так теперь еще выяснилось, что вопреки всем договоренностям нефтяники нашли-таки способ повысить цены на бензин и солярку. Как пишет «Коммерсант», сети АЗС, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, вводят наценки при оплате по топливным картам вместо предусмотренных по ним скидок. И название придумали элегантное – «сервисный сбор». В пример приводится один из столичных операторов АЗС, у которого «сервисный сбор за топливную карту» составил 5% на дизельное топливо и 1% - на бензин. Похожие меры принимают и другие крупные нефтяные компании, - утверждает издание.

Повышение, о котором идет речь, пока затрагивает только корпоративных клиентов. Но это «пока» очень скоро может коснуться всех. В числе корпоративных клиентов – не только, скажем, такси или фирмы кар-шеринга, без услуг которых, наверное, многим теперь уже сложно, но все-таки можно обойтись. Это и транспортные компании, в частности, пассажирские, и компании, занимающиеся грузоперевозками по всей стране, и грузовой флот всех крупных ритейлеров. Пятипроцентная наценка на солярку по топливным картам увеличит издержки, которые неизбежно лягут на конечного потребителя товаров и услуг. «Рост стоимости грузоперевозок разгоняет инфляцию, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара», - подтвердил «Газете.ру» представитель одного из крупнейших грузоперевозчиков. - «Рост цен на топливо будет неизбежно влиять на транспортные затраты, которые отразятся на конечной стоимости продуктов», - вторит ему представитель крупной логистической компании.

Кроме того, как можно вести дела с людьми, которые оказались, как в старой шутке, «хозяева своего слова: захотел – дал, захотел – взял», неясно еще и как в складывающейся ситуации поведет себя правительство, глава которого Дмитрий Медведев предупреждал, чем грозит выход из соглашения. Если хоть одна из компаний-подписантов нарушит договоренности, пострадают все сразу: правительство тут же введет запретительные экспортные пошлины, - грозил премьер. И что теперь? Останется хозяином своего слова в прямом смысле этого выражения? Или сделает вид, что не заметил подвоха?

Всеволод Нерознак