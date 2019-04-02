Новые налоги от Минфина

Финансовое ведомство попыталось обосновать свою идею кодифицировать неналоговые платежи.







Министерство финансов подготовило проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает появление пяти новых налогов: экологического, утилизационного, с пользователей автодорог, с операторов связи и гостиничного. Как пишет «Коммерсант», таким образом ведомство предлагает кодифицировать уже действующие неналоговые платежи. Необходимость такой меры Минфин поясняет на примере нынешнего экологического сбора: за уклонение от его уплаты действует только административная ответственность. Взыскать недоимку можно только по суду. И у налогоплательщиков нет мотивации добросовестно возмещать негативное воздействие на окружающую среду. Тогда как взыскание налогов является принудительным и бесспорным.

Против этой инициативы, которая, кстати, рассматривается уже более года, выступило бизнес-сообщество. Появление новых налогов для предпринимателей ударит непосредственно по населению, - предупредил в эфире НСН член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

«Это какой-то День сурка. Одни и те же разговоры «не надо кошмарить бизнес», одни и те же лозунги, одни и те же обещания не повышать налоги. Формально все так и было, налоги не повышались. Но вместе с этим Минфин и правительство умудрились ввести более 50 различных неналоговых платежей и тарифных сборов! Там и «Платон», и завышенная кадастровая оценка недвижимости, и туристические, экологические, торговые, утилизационные сборы. Увеличили страховые взносы, убрали целый ряд налоговых льгот. В 2018 году повысили НДС», - удивился собеседник НСН.

Администрирование новых налогов означает рост отчетности компаний, дополнительные проверки и санкции за нарушения вплоть до остановки деятельности фирмы и уголовной ответственности, - указывали предприниматели, призывая президента Путина остановить включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс. И глава государства просил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова не спешить с реализацией идеи. Тем не менее, уже 26 марта премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о завершении работы над законопроектом, заверив, что власти не будут повышать налоги ближайшие шесть лет. Однако бизнес, как пишет «Коммерсант», относится с недоверием в том числе и к этому заявлению Дмитрия Медведева. Да просто веры не осталось… Возраст выхода на пенсию трогать не будем – на тебе пенсионную реформу «60-65»! Налоги повышать не будем – на тебе НДС плюс два процента! Так, глядишь, рейтинг доверия упадет ниже украинского – там сейчас власти доверяют 9% населения, меньше, чем где бы то ни было в мире. И винить в этом будет некого, кроме самих себя. Хотя, с другой стороны, это, похоже, мало кого волнует.

Всеволод Нерознак