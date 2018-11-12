Новости за ночь: В Белом доме раскрыли содержание беседы Трампа с мировыми лидерами

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В Белом доме рассказали, о чём Трамп поговорил с Путиным, Меркель и Макроном

Президент США Дональд Трамп во время ланча с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил ряд вопросов, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и некоторые мировые проблемы. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По её словам, лидеры затронули тему урегулирования ситуации в Сирии, торговлю, санкции, Китай, Северную Корею, Китай, Афганистан и другие. Диалог состоялся 11 сентября. Отмечается, что ланч, который длился два часа, превратился в хорошее продуктивное обсуждение.

Стоимость газировки может увеличиться на 20% из-за налога

Акцизы на сладкие газированные напитки могут появиться в России. Это приведёт к подорожанию данного вида продукции на 20%. С соответствующей инициативой выступил экспертный совет при правительстве. Инициатива содержится в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», сообщают «Известия». Как считают эксперты, это позволит помочь гражданам перейти на здоровое питание. Если инициатива будет принята, 1 литр газировки может подорожать с 65 до 78 рублей.

Новым губернатором Хакасии стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После обработки 99,48% бюллетеней он набрал 57,67%. Стоит отметить, что 30-летний коммунист был единственным кандидатом, его подержали свыше 100 тысяч человек. Против Коновалова проголосовали около 72,5 тысяч человек, что составляет 41,16%. Чтобы быть избранным, коммунисту нужно было преодолеть 50%-ый барьер.

Оскорбившая школьницу учительница сахалинской школы уволилась

Учительница из Сахалина, оказавшаяся в центре скандала из-за унижения девочки на уроке, уволилась. Об этом рассказала начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух. По её словам, до этого с педагогом провели беседу о недопустимости подобного поведения и о нарушении этики, сообщают РИА Новости. Известно, что 62-летняя учительница извинилась перед девочкой и родителями в присутствии класса. Напомним, ранее на Сахалине разгорелся скандал после того, как в сеть попало видео, на котором педагог унизила девочку из-за дырки на кофте.