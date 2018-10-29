Неудержимый бензин. Медведев угрожает, а цены растут

Премьер-министр пригрозил нефтяникам запретительными пошлинами.

Дмитрий Медведев предупредил, что в ближайшее время может принять решение о введении запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. Если, конечно, не удастся вновь договориться по-хорошему. Констатировав возобновление роста цен на бензин, Медведев поручил министерству энергетики и вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, провести в ближайшие несколько дней консультации с нефтяными компаниями и договориться о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. «Прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить», - сказал Медведев.



Власти неоднократно заверяли, что цены на топливо уж во всяком случае до конца года расти не будут. Заявляли об этом и в Центробанке. Вице-премьер Дмитрий Козак тоже говорил, что скачка цен на АЗС не будет. Но вот сами участники рынка придерживаются иного мнения. Так, глава Независимого топливного союза Павел Баженов в интервью РБК на днях предупреждал, что цены на бензин до конца года могут вырасти на 2-3 рубля. Если летом, после достижения договоренности между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями страны, оптовые цены на топливо практически не росли, то осенью опт пошел в рост. У независимых АЗС, в отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний, более нет возможности сдерживать цены, торгуя себе в убыток. А впереди – повышение акцизов на топливо с 1 января в полтора раза и ставки НДС на 2%. Чтобы избежать взрывного роста цен в январе, власти, по всей вероятности, постепенно начнут отпускать цены уже сейчас, - заявлял собеседник агентства.

О том, что повышение акцизов с 1 января неизбежно вызовет скачок цен на топливо, предупреждала и Счетная палата в своем заключении на проект трехлетнего бюджета. Говорил и Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. В эфире НСН он призывал отказаться от повышения акцизов и высказывался за как можно более скорое введение в действие демпфирующих механизмов, разработанных в рамках майских договоренностей правительства и нефтяников. По словам Евгения Аркуши, они должны заработать не с января, а уже с ноября, «чтобы убедиться, что они эффективно влияют на рынок, и чтобы уже сегодня привести оптовые цены в соответствие с розничными». Впрочем, вполне возможно, что запретительные экспортные пошлины (или даже угроза их введения) окажутся более действенным шагом, чтобы сбить рост оптовых цен на бензин внутри страны. И хотя бы зафиксировать розничные цены на текущем уровне. Рассчитывать на их снижение уже, увы, не приходится.

Всеволод Нерознак