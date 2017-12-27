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Экономика

Нефть теряет в цене после максимума за последние 2,5 года

27 Декабря 2017 в 10:00
Нефть теряет в цене после максимума за последние 2,5 года

Нефть сегодня утром теряет в цене после максимума за последние 2,5 года. Бочка сорта Brent торгуется выше $66,7 за баррель, пишет RT. Эксперты отрасли видят причиной скачка цен возобновление работы трубопровода Forties в Северном море. Он компенсирует перебои с поставками из Ливии. Цена фьючерсов на нефть WTI опустилась до $59,77 за бочку. Член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что этот сорт для России не так принципиален.

Накануне сорт Brent вырос в цене на 2,7%, до $67,02 за баррель, WTI - на 2,6%, до $59,97 за баррель

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