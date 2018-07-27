Нефть по закрытым каналам. Эксперт о сокращении экспорта из Саудовской Аравии

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В эфире НСН Сергей Пикин рассказал, как решение саудитов приостановить поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив отразится на ценах на нефть.

Саудовская Аравия временно приостанавливает поставки сырья по Красному морю через Баб-эль-Мандебский пролив. Как заявил министр энергетики страны, транспортировка черного золота будет восстановлена, когда «ситуация прояснится и морской транзит станет безопасным», сообщает Reuters. О своем решении Саудовская Аравия заявила после того, как йеменская вооруженная группировка хуситов совершила нападение на два крупнотоннажных танкера, операторами которых является саудовская судоходная компания Bahri, отмечает Газета.ру.

Серьезного скачка цен на нефть на рынке сообщение министра энергетики страны не вызовет, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Эта блокировка не так сильно повлияла на нефтяные цены. Они хоть и выросли чуть больше, чем на один процент, но рынок не сильно верит в продолжение этого конфликта и в то, что конфликт может существенно ограничить поставки нефти. Пока ситуация не столь драматичная. Накала страстей, который мог бы привести к серьезному росту цен, пока не наблюдается», - отметил эксперт в эфире НСН.

Ключевым для Саудовской Аравии является не Баб-эль-Мандебский, а Ормузский пролив, сказал Сергей Пикин. «Здесь ситуация вроде как пока спокойная, хотя Иран грозился его тоже перекрыть. Но он самый важный с точки зрения нефтяного рынка – через него поставляется в пять-шесть раз больше нефти, чем через тот, который сейчас блокирован. В любом случае, есть возможность поставлять нефть через систему сухопутных нефтепроводов в сторону Суэцкого канала и уже там спокойно перегружать в танкеры и доставлять в Америку или Европу», - пояснил собеседник НСН.

Отметим, что в 2016 году, по данным Американского управления по энергетической информации, через Баб-эль-Мандебский пролив ежедневно перевозилось около 4,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

По данным торгов, утром 27 июля мировые цены на нефть демонстрируют слабую разнонаправленную динамику. По состоянию на 08.12 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03 процента — до 74,52 доллара за баррель, а стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,04 процента, до 69,64 доллара за баррель, сообщает агентство «Прайм».