НАК предупредил о коррупционных угрозах реорганизации «Почты России»

Виктор Цымбал объяснил в эфире НСН, с чем это связано.

4,5 тысячи незарегистрированных объектов недвижимости обнаружила Счетная палата у «Почты России». Согласно отчету ведомства, госмонополия не обеспечила регистрацию прав собственности на 2,23 тысячи объектах недвижимости и права хозяйственного ведения на 2,35 тысячи объектов. Также «Почта России» не обеспечила регистрацию права собственности государства на 1,77 тысячи земельных участков, а также не переоформило право бессрочной аренды в отношении 3,74 тысячи участков.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал объяснил в эфире НСН, с чем это связано.

«Нужно дождаться окончательных итогов проверки, которые должна опубликовать Счетная палата. И итоги проверки, которую проведет «Почта России». У них проводилось как сокращение определенного количества объектов, так и открытие в связи с создание на базе «Почты России» «Почта-банка» и других сопутствующих структур. Поэтому необходимо дождаться окончательных встречных проверок, которые будут проведены несомненно. В результате мы будем знать точное количество объектов недвижимости, так как они учитываются по нескольким видам - Росреестр, кадастр и тому подобное, - отметил он. - В крупных компаниях, особенно учитывая, что «Почта России» является государственным монополистов в сфере связи, такое может быть. В современных компаниях внедряют новые принципы аудита, формы учета, избавляются от непрофильных активов и в том числе от той недвижимости, которая стоит на балансе, но не приносит прибыль. С «Почтой России» мы можем говорить о тех почтовых отделениях, которые закрыты, но еще числятся на балансе как объект собственности».

По словам эксперта, реорганизация таких крупных организаций всегда несет опасность коррупционных нарушений.

«При таких крупных структурных изменениях, которым подвергалась «Почта России», несомненно, как вы правильно отметили, возникает очень большой риск различных коррупционных действий, как с объектами недвижимости – мы это видели в прошлом году, когда ряд руководителей почтовых отделений осуществляли строительство, например, собственных домов за счет средств «Почты России». И когда она избавляется от объектов недвижимости, которые ей не нужны, тоже может возникнуть такой коррупционный риск приобретения по каким-то «льготным» расценкам этих объектов», - заключил он.

Отметим также, что Счетная палата заявила о десятикратном разрыве зарплат менеджеров и служащих «Почты России».