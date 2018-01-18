На развитие и благоустройство малых городов России выделят 5 млрд рублей

На развитие и благоустройство малых городов России из федерального бюджета выделят 5 миллиардов рублей. Это во время Форума малых городов пообещал Владимир Путин. С такой просьбой к нему обратился глава Минстроя Михаил Мень.

Конкурс на лучшие проекты по благоустройству стартует в феврале 2018 года. Средства победители получат в виде грантов, уточнил Мень. Победителями станут 60 городов. Сумма гранта на реализацию проекта благоустройства парка, сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 до 100 млн рублей, исторические поселения смогут рассчитывать на сумму до 50 млн рублей.