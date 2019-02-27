На игле российского газа. Экономист - о грядущих санкциях США

Экономист Сергей Хестанов рассказал НСН, что новые санкции США не навредят экономике страны при зависимости Европы от российского газа и нефти.

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект о введении дополнительных санкций против России. В документ добавлены пункты об ограничительных мерах против российских банков, которые якобы вмешиваются в выборы других стран, а также против инвестиций в российские СПГ-проекты вне территории РФ. Также документ предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в интервью НСН заявил, что санкции не нанесут вреда стране при зависимости Европы от российского газа и нефти.

«Я глубоко убежден, что пока у российской нефти и газа нет реальной альтернативы, никаких особо страшных санкций не будет. До тех пор пока не появится замена российскому газу для Европы и всего мира, скорее всего, санкции будут носить такой беспокоящий характер. То есть они будут доставлять неприятности, но вряд ли затронут экономику в целом», - сказал Хестанов.

По мнению эксперта, законопроект может доставить неприятности отдельным компаниям.

«В условиях, когда бюджет России профицитный, санкции на госдолг, даже если они будут применяться максимально жестко, больших опасностей не несут. Гораздо чувствительнее запрет на участие в любых энергопроектах России, в том числе за рубежом. Для отдельных проектов и компаний он может быть неприятен», - подчеркнул Хестанов .

Экономист отметил, что внутри политической системы США хватает своих интриг и противостояний, поэтому есть все шансы, что законопроект претерпит новые изменения.

Ущерб от от введения антироссийских санкций в прошлом году превысил 6 миллиардов долларов, ранее сообщили в Минэкономразвития. При этом наибольший урон нанес Евросоюз – порядка 2,4 миллиарда долларов. Однако, как отметил в эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов, полностью оценить ущерб от санкций невозможно.