«Мосгортранс» ищет поставщика пасхальных украшений

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва. Предложения для поставщиков Москвы.

Подрядчика для выполнения работ по текущему ремонту в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал «Отрадное» приглашают принять участие в электронном аукционе. Начальная стоимость контракта - 717 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 26 февраля.



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Филиал Служба пути ГУП «Мосгортранс» ищет поставщика 296 рулонов самоклеящейся пленки для обеспечения пасхальных мероприятий. Начальная стоимость контракта – 2,9 млн рублей. Прием заявок проводится до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ГОРМОСТ» ищет среди СМП и СОНО поставщика насосов, метизов и материалов для ремонта фонтанов. Начальная цена контракта – 2,8 млн рублей. Заявки принимаются до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.