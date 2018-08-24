Мороженое вне опасности. Молочный союз опроверг прогнозы дефицита сырья

Исполнительный директор Национального союза производителей молока рассказал НСН, почему ограничение импорта молочного сырья из Белоруссии не грозит России дефицитом мороженого и тортов.

Ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии угрожают российской пищевой промышленности, заявили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и направили соответствующее письмо в правительство РФ, пишет «Коммерсантъ». В частности, речь идет о сухом обезжиренном молоке и деминерализованной сыворотке, которые используются в производстве кондитерских изделий, детского питания и мороженого.

Однако даже при ограничении поставок молочного сырья из Белоруссии дефицита сухого молока не случится, заявил в эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов.

«Дефицита опасаться, однозначно, не стоит. В настоящий момент запасы сухого молока на складах российских производителей находятся на уровне выше 2017 года, а в начале этого года они были в два раза выше, чем в аналогичный период 2017 года. Запасы достаточные. За последние несколько лет у нас устойчиво растет производство товарного молока, сырья для производства сухих молочных продуктов. Соответственно, устойчиво растет производство сухих молочных продуктов. Есть целы ряд предприятий, которые аттестованы, в том числе международными компаниями. У них тоже в настоящий момент запасы достаточные для того, чтобы обеспечить те потребности, которые могут быть со стороны кондитерской отрасли. Ни о каком конечно дефиците в настоящий момент речи идти не может», — заверили в Молочном союзе.Артём Белов напомнил, что помимо Белоруссии, сухое молоко в Россию поставляют страны Латинской Америки и Океании. По его словам, ограничение белорусского сырья в отношении деминерализованной сыворотки также не будет катастрофичным, так как объем этого рынка минимален.«Есть несколько позиций, которые действительно не производятся на территории РФ. Это, например, деминерализованное сыворотка для производства заменителя грудного молока. Но нужно понимать, что рынок этой деминерализованной сыворотки минимален. В России есть только один производитель, который ее использует в производстве, и годовой объем потребления, по моим оценкам, не превышает 600-700 тонн. Это очень небольшой объем. При этом помимо Белоруссии есть и альтернативные поставщики, две компании из Аргентины», — рассказалэксперт.Не способствуют дефициту сырья и нынешние цены на рынке, добавил Белов. По его данным, в настоящий момент контрактные цены на сухое молоко ниже, чем в 2017 году. Кроме того, наблюдается снижение мировых цен на основные составляющие кондитерской отрасли, в том числе на пальмовое масло, сахар и какао. С учетом всех этих факторов, разговор о росте себестоимости и дефиците сырья показался исполнительному директору Национального союза производителей молока странным.Напомним, с 6 июня Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и ряд других видов молочной продукции в таре объемом более 2,5 литров. В ведомстве объяснили запрет многочисленными нарушениями со стороны поставщика.