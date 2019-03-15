Молочный ГОСТ. Эксперт рассказал, кто виноват в попадании в молоко антибиотиков

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Исполнительный директор Национального союза производителей молока объяснил НСН, какую коллизию призван решить на рынке новый ГОСТ.

Специальный ГОСТ для молока намерены разработать в России для борьбы с антибиотиками и их остатками в сырье, и, как следствие, в готовой молочной продукции. Об этом «Известиям» рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев.

Такой ГОСТ действительно необходим, чтобы защитить не только потребителей, но и переработчиков молока, заявил в эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов. По его словам, сейчас претензии предъявляют переработчикам, в то время как они просто технически не могут быть виновны в попадании антибиотиков в готовую продукцию. Что важно, введение нового стандарта не должно повлиять на стоимость молока.

«Во-первых, антибиотики не могут попадать в продукцию, которая находится на полке, она и так в переработке. Если они есть в сыром молоке, то теоретически могут оказаться в готовой продукции. Но на стадии переработки никто и никогда их в продукцию не добавляет. Антибиотик — продукт, которым лечат животных, и его остаточные следы могут быть в молоке. Чтобы этого избежать, корову выводят из стада на период вывода антибиотиков из молока. Это порядка двух недель. Доля продукции с антибиотиками на полках магазинов ничтожно мала. Потому что большинство производителей имеет эксперс-тесты, по которым их в сырье определяют и подобную продукцию не принимают. Нам очень важно защитить переработчиков от действий недобросовестных поставщиков сырья и, соответственно, от излишнего контроля со стороны надзорных органов. Почему-то ищут антибиотики именно в конечном продукте, а искать их нужно на ферме. Никакого серьёзного влияния от введения ГОСТа на увеличение себестоимости конечной продукции, конечно же, не будет», — успокоил Белов.

Ранее в эфире НСН Артём Белов рассказал, кто виноват в 20% нарушений качества молочной продукции. Больше всего нарушений, по его словам, допускается на этапе хранения и транспортировки молока.