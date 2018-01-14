Минтруд опубликовал законопроект о повышении МРОТ

Министерство труда и социальной защиты опубликовало законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. В пояснительной записке к документу указано, что с 1 мая 2018 года этот показатель вырастет до 11163 рублей, что равно величине прожиточного минимума за второй квартал 2017 года.

Инициатором оперативного выравнивания двух показателей 10 января стал президент Владимир Путин. Он призвал к индексации минимальной зарплаты, которая не должна опускаться ниже прожиточного минимума.