Минфин представил законопроект о статусе криптовалют в России

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Министерство финансов РФ опубликовало законопроект, определяющий статус цифровых активов в России. В документе, в частности, предусмотрено, что криптовалюты можно будет обменивать на другие активы только через счета специальных операторов обмена цифровых финансовых активов (бирж).

В то же время, как сообщает Газета. ру, в качестве средства платежа в России использование виртуальной валюты не предполагается.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на IX Гайдаровском форуме заявил, что криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, сообщает Ura.ru