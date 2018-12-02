Майнинг вне закона. Эксперт о проблемах регулирования цифровых активов

РИА Новости

Юрий Припачкин в эфире НСН заявил, что из закона о криптовалютах убрали то, ради чего он создавался изначально.

Рассматриваемый Госдумой законопроект «О цифровых финансовых активах» после первого чтения претерпел значительные изменения. В частности, из документа исключили вопросы майнинга и обращения существующих криптовалют. Таким образом, законопроект регулирует только «выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми подразумеваются денежные требования, эмиссионные ценные бумаги и права участия в капитале (аналог доли в ООО), выпущенные в цифровом виде». При этом в законе отсутствуют даже сами понятия «токен» и «криптовалюта».

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН назвал такой подход крайне ошибочным.

«Криптовалюта и майнинг так и остались неопределенными понятиями и продолжают находиться «в серой зоне». То есть они не разрешены, но и не запрещены. Ситуация остается неописанной, что совсем не хорошо, поскольку сегодня в мире происходит процесс регулирования, создается система мировых терминов и определений. Конечно, Россия не должна быть в стороне от этого дела», – заявил собеседник агентства.

Он отметил, что экспертное сообщество ко второму чтению законопроекта намерено подготовить поправки, исправляющие допущенные в документе ошибки и недочеты. Также на рассмотрение в Госдуму будет внесен отдельный законопроект «О цифровых активах».

«Поскольку криптовалюта – только один из видов финансовых цифровых активов, а в регулировании нуждаются они все и все виды их использования, мы решили подготовить отдельный законопроект «О цифровых активах». Мы исходим из того, что России требуется законодательство, регулирующее всю индустрию. Именно это поручил сделать президент страны Владимир Путин. Год назад он говорил о необходимости дать определение криптовалюте и способам ее обращения. А этого в законе сейчас нет», - заключил Юрий Припачкин.

Ранее глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и массовым коммуникациям Леонид Левин сравнил криптовалюты с фантиками. По его словам, граждане России вольны закупать ту или иную валюту, однако, когда речь идёт о криптовалютах, никто не несет гарантии за обеспечение подобного рода средств.