Мариничев: Кольский полуостров могут захватить китайские майнеры

Интернет-омбудсмен в эфире НСН рассказал, что майнинг положительно влияет на производство электроэнергии.

Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, где есть переизбыток генерации электроэнергии.



Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН заявил, что профессиональные майнеры давно знают об удобных зонах в России для своей деятельности.

«В России достаточно много мест, где есть излишки электричества, электроэнергия дешевая, есть условия позитивные для майнинга. Они давно известны. Люди ведут работу, чтобы там размещаться. Предложенная замминистра точка действительно является хорошей со всех сторон для размещения майнинга. Он абсолютно прав. Кроме того, деятельность майнеров положительно сказывается на генерации электроэнергии, потому что приводит к уменьшению себестоимости каждого добываемого киловатта», - объяснил Мариничев.

По его словам, Кольский полуостров используют для майнинга не только российские граждане. Китайцы крайне заинтересованы в удобных площадках для работы с криптовалютой.

«Если китайские майнеры там не присутствуют, то будут. Потому что они крайне заинтересованы в площадках с нормальным электроснабжением и нормальной ценой на энергию», - добавил омбудсмен.

Напомним, в январе, частные инвесторы впервые в России приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму.