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Экономика

Мариничев: Чиновникам пора определиться со статусом криптовалюты

10 Января 2018 в 17:16
Мариничев: Чиновникам пора определиться со статусом криптовалюты

В эфире НСН интернет-омбудсмен предположил, что сведения о виртуальной валюте в итоге включат в справки о доходах чиновников.

Минтруд России разрешил чиновникам не указывать наличие криптовалюты в справке о доходах. В среду, 10 января, ведомство выпустило обновленные методические рекомендации по декларированию доходов.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН предположил, что сведения о виртуальной валюте включат в справки о доходах после того, как будет определен ее официальный статус.

«То, что российским чиновникам разрешили не указывать в справке о доходах наличие криптовалюты, наверное, это будет продолжаться до тех пор, пока чиновники не определятся, что такое криптовалюта, нужна ли она нашим гражданам или все-таки ей должны пользоваться избранные. Пока так много неизвестных», - отметил эксперт.

При этом чиновники должны сообщать о средствах, которые получили от родственников и друзей в качестве подарка, следует из рекомендаций Минтруда. Ранее сообщалось, что Минфин планирует обложить майнинг криптовалюты налогами, пишет Газета.ру.

В эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов ранее выразил мнение, что отсутствие декларирования криптовалютных доходов станет благодатной почвой для усиления коррупционных проявлений.

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