Лужковская крупорушка. Экс-мэр завалит Москву своей фирменной гречкой

В эфире НСН Юрий Лужков рассказал, когда его гречневая крупа появится на московских прилавках.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил о намерении поставлять в столицу гречку, выращенную в его совхозе в Калининградской области. Как сообщает Regnum, бывший градоначальник готов поставлять в Москву до 1,5 тысячи т гречки в год.

Юрий Лужков рассказал НСН, что его крупа уже пользуется популярностью среди калининградцев, а также поделился секретами технологического процесса получения гречки.

«Мы, по существу, первые начали выращивать в Калининграде гречку. У нас хорошая гречка. Ее местные даже назвали лужковской. Есть такой процесс, называется крупорушка. Это сложная технология по очищению гречки от твердой оболочки, в которой она вырастает. Только тогда из гречки – зерна получается гречка – крупа», - объяснил он.

По словам бывшего мэра, для поставок гречки в Москву необходимо договориться с оптовиками.

«Я сейчас как раз в Калининграде нахожусь. С супермаркетами мы пока не договорились. Мы сейчас ведем переговоры с «Фуд Сити». Это серьезная фирма, которая поставляет на опт. Объемы у нас могут быть большие, вся проблема заключается в цене. Если договоримся о цене, то лужковская гречка будет в Москве», - пояснил Лужков.

Сообщается, что в прошлом году его сельхозпредприятие собрало в общей сложности 10 тысяч тонн зерна (ячмень, пшеница, гречиха).