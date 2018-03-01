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Экономика

Лукашенко объявил Москве «молочную угрозу»

1 Марта 2018 в 21:30
Лукашенко объявил Москве «молочную угрозу»
Алексей Дзермант объяснил НСН, почему Белоруссия будет поднимать вопрос об ограничениях поставок молочки на наднациональный уровень.

Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ответными мерами на анонсированные Россией ограничения поставок молочной продукции. Об этом он заявил в беседе с замглавы правительства республики Михаилом Русым, сообщает «Белта».

Белорусский политолог Алексей Дзермант объяснил НСН, как Минск будет решать эту проблему.

«Пока ни о каких конкретных мерах, которые белорусская сторона будет предпринимать, не говорилось. Это спор национальных органов регулирования. Скорее всего, это будет продолжение диалога с российской стороной на правительственном и экспертном уровне. Тем более что есть почва, чтобы до 6 марта эти вопросы урегулировать. Молочный экспорт в Россию – это чувствительный вопрос. Так что, если не удастся так решить, то, думаю, Беларусь будет поднимать этот вопрос на наднациональный уровень, на рассмотрение Евразийской экономической комиссии, потому что Россия обходит нормы Евразийского экономического союза. Для Беларуси важнее всего, чтобы был работающий механизм, чтобы не было ощущения произвола», - сказал он.

Ранее Россельхознадзор заявил о намерении ограничить ввоз в Россию некоторых видов белорусской молочной продукции в связи «с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции». Ограничения должны были вступить в силу с 26 февраля, однако позже ведомство перенесло их ввод на 6 марта.

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