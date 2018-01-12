Курс «Я – поставщик Москвы» обучил предпринимателей работать на рынке закупок

Экспресс-курс «Я – поставщик Москвы» второй год подряд проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике в рамках проекта «Биржа торгов». Предпринимателям предлагается бесплатно пройти обучение для работы на рынке закупок столицы. В прошлом году более 500 выпускников стали квалифицированными поставщиками.

Большинство участников курса - представители малого бизнеса с численностью компании до 50 человек.

Слушатели экспресс-курса отмечают что с полученными знаниями они открыли для себя новые возможности. Бизнесмены успешно принимают участие в закупках, побеждают и получают контракты

Индивидуальный предприниматель, Елена Тимофеева прошла обучение и считает, что это очень полезное мероприятие, которое позволяет коммерсантам изучить возможности формирования собственного портфеля заказов.

«Курс дал мне отличную возможность разобраться в процедуре участия в тендерах, даже в технических вопросах. Сейчас я составляю документацию и в скором времени планирую принять участие в подходящих для меня торгах», - рассказала Тимофеева.

Экспресс-курс «Я — поставщик Москвы» от «Биржи торгов» проводят специалисты-практики. Предприниматели из первых уст узнают о всех деталях конкурентных процедур, преференциях, которые имеет малый бизнес, тендерном кредитовании и многом другом, что необходимо надёжному поставщику.

О важном значении профессионального уровня участников закупок - начальник управления развития инфраструктуры Департамента образования города Москвы Анна Мельникова

«Профессиональный уровень подрядчиков и поставщиков, это всегда отражение профессионализма заказчика. В закупочном процессе нельзя оценивать одних отдельно от других, и конечно вместе мы серьёзно выросли за последнее время и многому друг у друга научились. По сути, каждая закупка это маленький проект над которым мы работаем вместе. Задачи у нас разные, цель всегда одна – проект должен быть успешным», - рассказала Мельникова.

Двухдневный курс проходит в формате деловой игры и делится на два блока — теоретический и практический. В первый день участники получают необходимую информацию, во второй применяют полученные знания на практике, соревнуясь за первое место. Участие в программе бесплатное.

Дата следующего курса – 18-19 января. Для регистрации необходимо отправить заявку на электронный адрес delo@mos.ru или следить за новостями в социальных сетях Департамента города Москвы по конкурентной политике.