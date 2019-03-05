«Купи автомобиль через смартфон за минуту!» Реклама из настоящего

Полноформатную интернет-торговлю автомобилями в России собирается запустить одна из крупнейших китайских торговых площадок,

AliExpress.

Стартуют они с продаж автомобилей одного из китайских брендов, уже представленных в России, а далее перечень автопроизводителей планируется расширять. Интерес покупателей к столь непривычному для нас способу приобретения автомобилей будет стимулироваться разного рода спецпредложениями и дополнительным ассортиментом. По словам главы российского представительства интернет-площадки, которые приводит «Коммерсантъ», компания уже давно отмечает «повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов».

Согласитесь, однако, что купить через интернет авто- или мотоаксессуары отнюдь не одно и то же, что купить таким же образом автомобиль. В случае с автомашиной уж слишком велика цена вопроса, если вдруг что-то пойдет не так. К тому же переломить стереотип, согласно которому, столь крупную покупку следует предварительно изучить и потрогать руками от бампера до бампера, будет довольно сложно. Во всяком случае, в массовом сознании. Отсюда напрашивается вывод, что массовый характер интернет-продажи автомобилей в нашей стране приобретут еще ой как нескоро. Тем не менее, этот вид торговли автомашинами постепенно будет развиваться во всём мире, в том числе и в России, - заявил в эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Развиваться это будет, но взрывного спроса это не придаст. Это мировая тенденция, мы тут не лучше и не хуже других. Развиваемся достаточно быстро, уже у нескольких компаний есть серьёзные продажи через интернет. Впрочем, они невелики во всём мире. Это новая услуга, а машину всё-таки надо пощупать. Поэтому развиваться это будет, спрос будет, но пока прорыва я не вижу», - сказал автоэксперт.

С другой стороны, о перспективах интернет-торговли автомобилями может говорить и тот факт, что производитель электромобилей Tesla, основанный Илоном Маском, уже начал закрывать свои магазины по всему миру. Как мы сообщали несколько дней назад, Tesla переводит продажи исключительно в онлайн. По словам самого Маска, в США купить автомобиль скоро можно будет через смартфон за одну минуту. «В 2019 году люди хотят покупать вещи онлайн». Другими словами, интернет-торговля охватывает даже те сферы продаж, о которых совсем недавно ничего такого и подумать было нельзя. Однако это уже не будущее, это – настоящее. И в России тоже.

Всеволод Нерознак