Криптовалюте Дурова предрекли скандальный крах

Александр Трещёв объяснил НСН, почему не верит в успех TON.

Собрав 850 млн долларов в первом раунде предпродажи токенов своего будущего блокчейн-проекта TON , основатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил провести еще один раунд перед официальным публичным ICO. По данными СМИ, во втором раунде команда Дурова рассчитывает собрать тоже порядка 850 млн долларов.

Создатель проекта RightCoin и адвокат Александр Трещёв объяснил НСН, почему не верит в успех криптовалюты Дурова, несмотря на ажиотаж вокруг нее.

«Ажиотажный спрос делается тогда, когда глупые люди, запуганные тем, что происходит, - глупыми людьми я считаю ряд олигархов, которые вкладывают деньги в Дурова. По одной простой причине: если бы они что-то понимали, они бы посмотрели, что Telegram, со слов Дурова, каждый год дает убыток в 70 млн долларов. За счет чего он даст им возможность заработать? У него нет ничего, кроме, как он говорит, 180 млн подписчиков в Telegram. Он что, будет продавать марихуану? Или токены? И они все купят? Девять лет уже существует биткоин и 10 млн людей вовлечены во всю эту мясорубку, которые зарабатывают деньги и радуются. 10 млн официально декларируются. Но если там реально будет 1,5-2 млн, то я очень удивлюсь, потому что, как показывают мой опыт и практика, каждый, кто завязан на какие-то итерации с криптовалютой, имеет по четыре-пять кошельков. Поэтому 1,5-2 млн – это реальное число людей, которые вовлечены во всю эту историю. Поэтому я не вижу, как Дуров сможет монетизировать свою криптовалюту, если он не может популярный Telegram «отбить». У него регулярно возникают проблемы, потому что утверждают, что Telegram – самый защищенный мессенджер, но по факту он ничем не отличается от других», - напомнил он.

По мнению эксперта, TON может привлечь внимание спецслужб и других контролирующих органов США.

«В первом раунде он собрал порядка 850 млн долларов. Кто эти люди? Это 81 человек. Говорят, что Абрамович вложил то ли 50, то ли 300 млн. То есть это, скорее всего, российская история. С одной стороны Дурова, который постоянно отбивается от ФСБ, от спецслужб, начинают подозревать в аффилированности, потому что большая часть инвестиций пришла из России. Как к этому отнесутся американские спецслужбы? Так что я думаю, что Дуров – молодец, растряс ряд олигархов. И он – единственный выгодоприобретатель. Но есть одна проблема. Он говорит, что эти деньги пойдут на разработку платформы, и он к ним не будет иметь отношения. Но в июле должен состояться запуск EOS – блокчейн-платформы Дэна Ларимера. По его декларациям, эта платформа будет именно такой, о какой говорит Дуров. Поэтому у меня создается впечатление, что они договорились и никто ничего не будет делать. Поверьте мне: через очень короткий промежуток времени эта история обернется всемирным скандалом, разбирательствами и исками», - пояснил он.

Причем такое будущее, считает собеседник НСН, ждет не только Дурова.

«Весной, в начале лета закончится год, как эта волна накрыла весь мир. Люди делали ICO, собрав от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов долларов и пообещав запустить проекты. По моему мнению, очень оптимистичному, 90% не сбудется. А значит, мы станем свидетелями прекрасной следственной и судебной практики: как за теми людьми, которые удивляли нас еще вчера и обещали изменить мир в лучшую сторону, будут бегать адвокаты, юристы, судебные исполнители, чтобы призвать их к ответу и, как Буратино, взять за ноги и вытрясти оставшиеся золотые. Потому что эти люди нарушают законы с первого дня ICO. Как только они получают деньги, они пытаются вывести их в фиат, нарушая тем самым кучу законов по всему миру», - заключил он.

Сообщается, что среди инвесторов в TON значатся такие крупные венчурные фирмы Кремниевой долины как Sequoia Capital и Benchmark.