«Коробочные» кредитные решения прорабатывает 41 регион

Вопрос заключения концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства с использованием «коробочного» кредитного решения, разработанного Минстроем России совместно со Сбербанком, прорабатывает 41 регион России. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мень в понедельник, 15 января, в ходе Всероссийского селекторного совещания по вопросам ЖКХ.



«На сегодняшний день в 41 регионе подготовлены предложения и уже ведется проработка вопроса заключения концессионного соглашения с использованием этого коробочного решения», - сообщил Михаил Мень.

По словам министра, на сегодняшний день в сфере ЖКХ заключено 1759 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 214,8 млрд руб. Для более активного притока частных инвестиций в отрасль Минстроем России совместно со Сбербанком разработано и утверждено «коробочное» кредитное решение. Регионы и инвесторы могут использовать его для подготовки, финансирования и сопровождения региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

Министр отметил, что в настоящее время ведется разработка аналогичного коробочного решения и для проектов по городской среде.

Михаил Мень обратил внимание региональных властей на то, что привлечение концессионера – зона ответственности субъекта и муниципалитетов. «Минстрой России создает механизмы реализации концессионного законодательства - «правила игры», а за репутацией концессионера, привлеченного на тот или иной проект, должны внимательно следить власти региона, где этот проект реализуется», - подчеркнул министр.