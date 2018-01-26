Клименко посоветовал Минкомсвязи подождать решения ЦБ по криптовалютам

Советник президента по развитию интернета в эфире НСН напомнил, что за денежную политику отвечает Центробанк.

Минкомсвязи разработало концепцию регулирования майнинга криптовалют. Как пишут «Ведомости», для майнеров предусматриваются два года налоговых каникул. После этого юрлицам придется уплачивать налог на прибыль, но они будут освобождены от НДС.

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН выразил мнение, что нужно дождаться реакции Банка России.

«Инициативу Минкомсвязи нельзя оценивать без учета инициатив Центробанка или Минфина. И даже сегодня один депутат Госдумы тоже предложил проект национального майнинга. Сейчас мы имеем достаточно большую группу инициатив, так что в первую очередь нужно разобраться, о чем идет речь. С точки зрения Минсвязи, речь идет о работе серверов, программного обеспечения, о криптотехнологиях. Но продуктом этой деятельности являются деньги – квазиденьги, не квазиденьги – об этом мало кто знает. И здесь мне представляется более существенной позиция Центробанка. Потому что он отвечает за денежную систему Российской Федерации. А у ЦБ наибольший интерес во всей этой криптотеме, и я с ними согласен, к ICO, краудинвестингу, привлечению денег. А по криптовалюте у него позиции пока нет. Поэтому я бы подождал, пока выскажется Центробанк», - сказал он.

Отметим, что выявлять майнеров Минкомсвязи предлагает по счетам за электричество. До 1 февраля концепция ведомства будет передана в правительство.