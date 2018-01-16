Клименко: Криптовалюты исчезнут только из новостей

Советник президента в эфире НСН предположил, что премьера неправильно поняли.

Криптовалюты могут исчезнуть в течение нескольких лет. Такое мнение высказал глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме. При этом он признал что они являются вызовом для бизнеса, правительств и экспертов.

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в эфире НСН предположил, что премьера неправильно поняли.

«Я думаю, Дмитрий Анатольевич имел в виду, что криптовалюты исчезнут из новостного потока. Сами по себе технологии как блокчейна, так и криптовалют – все, что там насоздавали, остаются. Осталось искусство бондаря – бочки делать. Кто-то умеет лошадей подковывать. При этом, если мы утрируем, это стало не критично важно. Сейчас, я считаю, в нашем информационном поле темы криптовалют, блокчейна, ICO занимают очень большую долю, это - флаг современной хайтек- экономики. Но флаги меняются. Другой вопрос, успеет ли на базе криптовалют и блокчейна вырасти какая-то другая экономика. А технически все будет так или иначе существовать. Но доля хайпа в течение нескольких лет, конечно, упадет», - пояснил он.

При этом он отметил, что надежды на появление универсальной, мировой криптовалюты не оправдались.

«Сегодня нет ни одного социального института в мире, который был бы готов всерьез говорить о легализации криптовалют в их международном значении. Разница в экономиках это нивелирует. Универсальной валюты быть не может, все они слишком разные. Единая криптовалюта подразумевает международные деньги, а сегодня мы бесконечно далеки от единой экономики или хотя бы совпадающей. Поэтому все очень скептично смотрят на криптовалюты как на универсальный способ платежей», - заключил он.

Ранее Клименко рассказал НСН, что без опыта инвестирования в криптовалюты лучше не входить.