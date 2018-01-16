К 2019 году вся водка в России будет производиться по более высоким стандартам качества

К январю 2019 года вся водка в России будет производиться по новым более высоким стандартам качества. Сейчас их разработкой занимается Росстандарт. Речь идет о ГОСТе «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Название пока рабочее.

Но известно точно, что в итоге водка должна представлять из себя прозрачную бесцветную жидкость без посторонних включений и осадка. Напиток должен иметь мягкий вкус и характерный аромат. Крепость исключительно 40%. Для сравнения, обычная водка допускает содержание спирта в напитке от 37,5 до 56%, пишут «Известия».