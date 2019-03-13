«Ингосстрах» назвал главные угрозы для владельцев недвижимости

Директор по стратегии СПАО «Ингосстрах» в эфире НСН подсчитали размеры убытков, которые несут клиенты от различных бедствий.

Наибольшие убытки владельцам недвижимости по данным «Ингосстраха» приносят короткие замыкания. Компания проанализировала более 140 тысяч договоров страхования имущества физических лиц за 2018 год, включая продукты классического страхования, коробочные и экспресс-продукты, которые были заключены с компанией. География договоров – Россия.

Директор по стратегии компании «Ингосстрах» Александр Гогленков в эфире НСН рассказал, какие страховые случаи происходят чаще всего.

«По нашей статистике основную долю среди нанесенных не тотальных убытков занимают заливы квартир водой, это порядка 65% всех случаев. Еще порядка 12% приходится на порчу имущества третьими лицами и 10% - на стихийные бедствия. При этом по размеру совокупных выплат первое занимает короткое замыкание, которое провоцирует пожар. Дополнительно мы посмотрели на возникновение по времени разных видов убытков. Наибольшее число пожаров приходится на май, июль и ноябрь. Ограбление квартир, как правило, пика достигает в месяцы, когда мы ездим в отпуск и дачу – это май, сентябрь, октябрь. А по числу убытков от стихийных бедствий занял март», - рассказал Александр Гогленков.

По данным компании, по размеру возмещения за прошлый год лидирует риск короткого замыкания (до 120 млн рублей выплат). Относительно большие суммы выплат зафиксированы по рискам повреждения водой (до 35 млн рублей), пожара (до 30 млн рублей), умышленных действий третьих лиц (до 10 млн рублей) и стихийных бедствий (до 5 млн рублей).

Наиболее распространенным видом стихийного бедствия, в связи с которым клиенты заявляли страховые случаи, стали ураган, наводнение, сильный ветер, град, удар молнии.

Так, по риску «ураган» было заявлено 395 страховых случаев, по наводнению – 373, по риску «сильный ветер» – 126, в связи с градом – 75, ударом молнии – 66.

Александр Гогленков отметил, что «Ингосстрах» пропагандирует индивидуальную работу с каждым клиентом и предлагает самый широкий выбор страховых продуктов.

«Стоимость полиса не соотносится с теми расходами, которые понесёт человек при наступлении страхового случая. У страховых компаний есть различные наборы продуктов, покрывающие разные виды убытков. Можно подобрать наиболее оптимальный вариант, который будет соответствовать критериям: цена-качество», - пояснил он.

Аналитики «Ингосстраха» также отметили, что сейчас страхование жилья в России находится на невысоком уровне – исключение составляет Москва, где действует городская программа. Но постепенно повышается интерес населения к продуктам страхования имущества – в сложных экономических условиях вопрос сохранения столь важного актива как никогда актуален.