Идея об изъятии сверхдоходов как никогда сплотила крупный бизнес

Бизнесмены выступили против увеличения налогового бремени в связи с получением крупными предприятиями дополнительной прибыли.

Совещание представителей крупного бизнеса пройдет 24 августа в Российском союзе промышленников и предпринимателей с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова и помощника президента Андрея Белоусова в связи с инициативой последнего об изъятии сверхдоходов у ряда компаний. В письме на имя главы государства Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний дополнительные доходы за 2017 год, полученные на фоне сверхблагоприятной экономической конъюнктуры, на сумму свыше 513 млрд рублей. В письме упомянуты такие предприятия, как НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норникель», «Алроса», «Полюс», «Уралкалий» и другие.

Преданная огласке, идея Белоусова произвела эффект разоравшейся бомбы. На следующий день владельцы этих компаний потеряли, по данным​ Bloomberg, более 3 млрд долларов. По подсчетам РСПП, капитализация российского фондового рынка в результате предложенных Белоусовым мер может упасть на 3 трлн рублей, а международное рейтинговое агентство Fitch считает, что рост налоговой нагрузки снизит прибыльность компаний и сократит их денежные потоки, а также вынудит снизить дивиденды и капитальные затраты.

Правительство выступает против усиления фискальной нагрузки компаний, получивших дополнительные доходы, - сообщил журналистам представитель Антона Силуанова.

«Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», - сказал представитель первого вице-премьера. По его словам, на предстоящей встрече будут обсуждаться стимулы и условия сохранения в экономике дополнительной прибыли. Эти доходы нужно направить на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест, добавил представитель Силуанова. Источники РБК в Минфине добавили к этому, что какие-либо дополнительные фискальные изъятия у бизнеса, прямые или косвенные, исключены. Но полученная в результате ослабления рубля сверхприбыль по сути носит «случайный» характер, и первый вице-премьер, он же глава Минфина «был бы рад, если бы крупный бизнес добровольно согласился оставить эту прибыль в российской экономике, инвестировать ее, а не выводить в офшоры».

Не понравилась идея об изъятии сверхдоходов и адресату письма. Вместе с тем, Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, поручил проработать идею в правительстве. Чреватой дефолтом для ряда российских компаний назвал инициативу Белоусова Российский союз промышленников и предпринимателей. Среди последствий инициативы в РСПП отметили также сокращение инвестиционных и социальных программ, кризис кредитоспособности и платежеспособности этих компаний. Эту позицию капитаны российского бизнеса и намерены донести до первого вице-премьера на запланированной встрече.

Всеволод Нерознак