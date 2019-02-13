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Экономика

Грудинин о проверках агрохолдингов: Государство кошмарит тех, кто без крыши

13 Февраля 2019 в 16:52
Грудинин о проверках агрохолдингов: Государство кошмарит тех, кто без крыши

Директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН рассказал, чем вызван широкомасштабный рейд.

Одновременно в 13 регионах России сотрудники управления «К» ФСБ России совместно с региональными подразделениями, а также ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов страны. «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишут, что возможной причиной обысков стало возможное уклонение от уплаты налогов, неуплатой НДС.

Директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН заверил, что несмотря на сложные отношения с властью, к нему с такими проверками не нагрянут, так как его предприятие исправно платит налоги.

«Судя по тому, что пишут, это случай, когда агропромышленники сначала подписали хартию сами, а потом захотели получить немножко денег в виде возврата НДС от государства. Эта схема известна, она давно практиковалась, а государство решило из бизнеса изъять еще 110 миллиардов рублей. Вместо того, чтобы делать систему (а мы давно предлагаем отменить единый сельхозналог, потому что он никому не нужен кроме тех, кто восстанавливает НДС), государство специально сначала провоцирует компании, а потом начинает их "кошмарить". Поскольку баловались этим преимущественно агрохолдинги и трейдеры, потому к ним и пришли. У совхоза таких проблем нет, потому что мы все налоги платим исправно, мало того, вперед платим. Потому что мы, так сказать, в зоне риска. Наша политическая деятельность всегда вызывает у властей желание с нами разобраться и уничтожить нас», - отметил он.

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Собеседник НСН заявил, что проверки агрохолдиногов проводятся с целью получения взяток от их владельцев.

«На ситуацию с продовольствием в стране это никак не повлияет. Или договорятся потом взятками, или произойдет перераспределение этих предприятий в сторону власть имущих. Наезды связаны с переделом собственности или с желанием получить деньги из бюджета не в бюджет. Это распространенная практика, об этом говорит наш президент. Что у нас нет ни права собственности, ни справедливых судов, поэтому они, скорее всего, попали в зону риска. Я уверен, что не все проверяются, а только те, кто не имеет крыши», - рассказал он.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН подвёл итоги прошедшего и нынешнего сезонов 2018 года. По его мнению, прошлый сезон с точки зрения показателей был рекордным по многим позициям. Это привело к существенному падению цен, и как результат, к ухудшению экономики.

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