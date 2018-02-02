Госфонд страхуется золотом из-за неустойчивости валютных рынков

Эксперт рассказал в эфире НСН, почему Минфин передумал насчет закупки золота.
Возвращение к пополнению госфонда золотом связано с неустойчивостью на мировом валютном рынке, заявил в эфире НСН замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
«На мировых валютных рынках сложилась очень неустойчивая ситуация. За последний год доллар резко упал по отношению к евро — почти на 12%. Возникла пауза, которая возрождает интерес именно к закупке золота, цена на которое потихоньку, но повышается. На экономике это никак не отразится. Эта мера призвана стабилизировать финансовую систему и снижать инфляцию. Обратите внимание, что мы уже забыли, когда доллар стоил 60 рублей — он давно уже стоит 56», — отметил эксперт.
К концу прошлого года значительно увеличил запасы золота и Банк России — по оценкам World Gold Council, на 63 тонны, доведя их до 1778,9 тонн. Как пишет газета «Коммерсант», ЦБ страхуется от рисков грядущего роста ставки ФРС США и возможных ограничений на операции с валютными активами.