Госфонд страхуется золотом из-за неустойчивости валютных рынков

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Эксперт рассказал в эфире НСН, почему Минфин передумал насчет закупки золота.

Минфин намерен пополнять госфонд только золотом. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, в 2017 году было закуплено 2,2 тонн золота на 7 миллиардов рублей. Он также добавил, что в течение двух лет закупки не проводились, пауза была связана с пересмотром стратегии, передает «РИА Новости». Теперь же ведомство определилось с тем, что госфонд правильно будет пополнять золотом в слитках, так как оно ликвидно, у него есть биржевая цена. В случае необходимости государство сможет продать его для финансирования дефицита бюджета.



Возвращение к пополнению госфонда золотом связано с неустойчивостью на мировом валютном рынке, заявил в эфире НСН замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«На мировых валютных рынках сложилась очень неустойчивая ситуация. За последний год доллар резко упал по отношению к евро — почти на 12%. Возникла пауза, которая возрождает интерес именно к закупке золота, цена на которое потихоньку, но повышается. На экономике это никак не отразится. Эта мера призвана стабилизировать финансовую систему и снижать инфляцию. Обратите внимание, что мы уже забыли, когда доллар стоил 60 рублей — он давно уже стоит 56», — отметил эксперт.

По данным Минфина, на закупки в госфонд в этом году будет направлено 10 миллиардов рублей: 8,5 из них будет потрачено на закупку золота, остальное — либо на разного рода материалы для существующих в Гохране изделий, либо на уникальные самородки, изделия из драгоценных камней и металлов, которые имеют высокую культурную ценность.

К концу прошлого года значительно увеличил запасы золота и Банк России — по оценкам World Gold Council, на 63 тонны, доведя их до 1778,9 тонн. Как пишет газета «Коммерсант», ЦБ страхуется от рисков грядущего роста ставки ФРС США и возможных ограничений на операции с валютными активами.