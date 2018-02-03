Госдолг не тронут. Экономист объяснил опасения Минфина США

РИА Новости

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН объяснил, как санкции в отношении российского госдолга могут ударить по самим США.

Заявление американского Минфина о том, что санкции против российского госдолга могут затронуть американские интересы, связано с тем, что ведомство опасается принятия каких-либо жестких мер по отношению к американским компаниям, работающим в России. Такое мнение высказала в эфире НСН экономист, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

«Американские компании, работающие в России, выступают в роли заложников, опасение за судьбу которых удерживает Минфин США от принятия жестких санкций», - заявил собеседник агентства.

По словам Хестанова, чтобы принять решение по санкциям, Вашингтону необходимо преодолеть сложную систему издержек и противовесов, в которой вес Минфина достаточно высок.

Если же санкции в отношении суверенного долга России все-таки будут введены, то Минфин США постарается максимально их смягчить.

«Скорее всего, Минфину придется сделать уступку конгрессу, принять какие-то меры. Но, опять-таки, используя знаменитую американскую бюрократию ничто не мешает эти меры очень сильно выхолостить», - заключил экономист.

Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с RT отмечал, что треть суверенного долга России приходится на иностранных инвесторов. Поэтому санкции против госдолга ударят по тем, «кто сейчас сидит в наших облигациях, в том числе по американцам».

В пятницу СМИ опубликовали доклад американского Минфина, в котором говорилось, что распространение санкций на российский госдолг окажет негативное влияние на США и всю мировую экономику.