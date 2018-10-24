Глава Минтруда пришел к сенаторам с отчетом и был отчитан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике Максима Топилина на «правительственном часе» в палате регионов.

В своем выступлении перед сенаторами министр привел духоподъемную статистику, согласно которой зарплаты россиян растут «беспрецедентными темпами»: практически на 11% за текущий год, утверждал Топилин. Есть, правда, и другое мнение: его в эфире НСН высказал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, по данным которого, «реальные зарплаты скорее падают или, по крайней мере, стагнируют». А к статистике людей, которые, по выражению собеседника агентства, «только что поддержали разрушение нашей пенсионной системы», г-н Делягин призвал «относиться с осторожностью».

Впрочем, не только или не столько эти цифры стали причиной настоящей выволочки, которую министру труда и соцразвития устроила спикер Совета Федерации. Такое не каждый день услышишь.

«Максим Анатольевич, мне многие Ваши ответы не понравились. Вы не эксперт, вы главный человек в стране в органах исполнительной власти, в правительстве, который отвечает за эту важнейшую сферу. И вы должны отвечать...Во второй половине ответы стали немножко другие: "Я думаю", "наверное это правильно"... Думать можно о другом, а здесь вы должны уметь принимать решения. Посмотрите, в каком состоянии социальная инфраструктура, относящаяся к компетенции Вашего ведомства в регионах! Не буду называть регион, мы знаем с Вами, о котором идет речь, вот, в сельских поселениях, малых городах после советской власти ни разу не ремонтировались дома престарелых, школы. А у губернатора копейки лишней нет, только на зарплаты деньги. И что с этим делать? Вы министр, давайте, предлагайте», — отметила спикер.

А в этом вопросе, как следует из слов Валентины Матвиенко, ей приходится действовать за министра.

«И второе, Максим Анатольевич, что мне не понравилось. Я с трудом в министерстве финансов для этого бедного региона выколотила порядка 300 млн рублей на ремонт остро необходимых пяти социальных учреждений. И звонит мне министр труда и социальной защиты и говорит: "Валентина Ивановна, а я против - не успеют освоить". Вы знаете, до сих пор с чувством возмущения… Вместо того, чтобы сказать "спасибо, что вы помогли, я возьму под контроль и мы постараемся их освоить". До сих пор чувство возмущения. Это что, подход министра, отвечающего за эту сферу? Такой подход не принимается», — заявила председатель верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко напомнила Максиму Топилину, что это он должен требовать от правительства выделения средств на приведение всех домов для престарелых в надлежащее состояние, «чтобы они не выглядели как богадельни». К этой теме будет привлечено постоянное внимание институтов гражданского общества и Совета Федерации как палаты регионов. Легкой жизни у главы Минтруда не будет, предупредила напоследок спикер Совфеда.

Всеволод Нерознак