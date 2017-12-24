Глава Минтруда определил сроки снижения бедности в России

По данным новостного агрегатора СМИ2, самая популярная новость к этому часу – заявление главы Минтруда Максима Топилина, которые озвучил список мер, направленных на преодоление бедности в России. По его словам, с этой проблемой помогут справиться рост минимального размера оплаты труда, а также применение других социально-экономических и демографических мер. По оценкам главы министерства, в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится с 13% до 7%.

Напомню, 15 декабря Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Его размер составит 9 489 рублей в месяц. Из-за увеличения МРОТ вырастут зарплаты полутора миллионов россиян, где больше половины это работники бюджетной сферы.