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Экономика

Глава Минтруда определил сроки снижения бедности в России

24 Декабря 2017 в 11:08
Глава Минтруда определил сроки снижения бедности в России

По данным новостного агрегатора СМИ2, самая популярная новость к этому часу – заявление главы Минтруда Максима Топилина, которые озвучил список мер, направленных на преодоление  бедности в России. По его словам, с этой проблемой помогут справиться рост минимального размера оплаты труда, а также применение других социально-экономических и демографических мер. По оценкам главы министерства, в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится с 13% до 7%.

Напомню, 15 декабря Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Его размер составит 9 489 рублей в месяц. Из-за увеличения МРОТ вырастут зарплаты полутора  миллионов россиян, где больше половины это работники бюджетной сферы.

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