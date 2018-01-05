Глава АРБ рассказал, что стоит за отказом Альфа-Банка от ОПК на самом деле

РИА Новости

Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что причиной отказа Альфа-Банка от сотрудничества с ОПК стало отсутствие разрешения работать со средствами гособоронзаказа.

За отказом Альфа-Банка от сотрудничества с предприятиями Оборонно-промышленного комплекса стоят не санкции, причина – в другом. Такое мнение высказал в эфире НСН глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«У меня нет оснований не верить Рогозину, который говорит, что никто их и не собирался допускать к гособоронзаказу. Ситуацию можно оценить так: не имея возможности получить доступ к оборонзаказу, Альфа-Банк достаточно красиво преподнес, что не его не допустили к ОПК, а он отказался якобы из-за санкций. Получается, что «и овцы целы, и волки сыты» - упрекнуть не в чем и не надо лоббировать допуск к ОПК», - пояснил собеседник агентства.

Тосунян отметил, что многие банки, в том числе и финансовые институты с госучастием, работают с каким-либо предприятием ОПК. Что же касается санкций, то они зависят не от того, в какой степени банк работает в собственном государстве с собственным ОПК. Это условие в качестве основания для санкций можно рассматривать «с большим натягом».

«Было бы смешно, если бы основанием для санкций против банков со стороны Запада стала работа с ОПК или любыми государственными структурами. Никто такие глупости реализовывать не собирается. Такое возможно только при крайней форме санкционного беспредела и до абсурда доведенной санкционной политике», - заключил Гарегин Тосунян.

Ранее первый зампред совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев заявил о прекращении сотрудничества финансовой организации и Оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что банк просто пытается «сократить риски» и не попасть под санкции Запада.