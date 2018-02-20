Глава АРБ одобрил усиление контроля над благотворительностью

Гарегин Тосунян признался НСН, что опасность финансирования терроризма под видом благотворительности действительно существует.

Росфинмониторинг в рамках борьбы с финансированием терроризма будет отслеживать сбор денег на благотворительность через соцсети, а также платежи в адрес радикальных религиозных центров. Как пишут «Известия», Банк России уже разослал соответствующие указания в кредитные организации, участвующие в пилотном проекте.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян признался НСН, что опасность финансирования терроризма под видом благотворительности действительно существует.

«Довольно часто происходит непонятное, недобросовестное финансирование, в эту личину рядятся многие сомнительные операции, организации. Так что это необходимая часть нашей совместной работы», - пояснил он.

Поэтому глава АРБ не опасается создания излишних сложностей для участников финансового рынка.

«Нужно отдать должное Росфинмониторингу: они все свои разработки ведут в достаточно тесном сотрудничестве с нами и с ЦБ. И довольно грамотно это делают, чтобы всякого рода ограничения не создавали сложности участникам рынка. Нюансы бывают разные: иногда мы что-то предлагаем упростить, улучшить. Но работа Росфинмониторинга направлена на создание цивилизованных условий для участников рынка, а не препон», - заключил он.

Сообщается, что в пилотном проекте участвуют 11 крупных банков. Со следующего года использование индикаторов Росфинмониторинга станет обязательным для кредитных организаций.