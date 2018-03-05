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Экономика

ФАС посоветовали вместо бизнеса проверять госмонополии

5 Марта 2018 в 19:37
ФАС посоветовали вместо бизнеса проверять госмонополии
Дмитрий Потапенко в эфире НСН объяснил, какое влияние проверки ФАС окажут на бизнес-активность в стране.

Критерии риска для предпринимателей, по которым их будет проверять Федеральная антимонопольная служба (ФАС), утвердил глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, к категории среднего риска отнесены торговые сети с выручкой свыше 400 млн рублей в год и естественные монополии с выручкой более 10 млрд рублей. Их ФАС обязана проверять раз в три года. Субъекты умеренного риска - выручка свыше 10 млрд рублей – будут проверяться не чаще одного раза в пять лет. Предприятия малого и среднего бизнеса отнесены к низкорисковым. Они проверкам ФАС не подлежат.

Член федерального политсовета «Партии Роста», предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН объяснил, какое влияние это решение окажет на бизнес-активность в стране.

«ФАС не так часто проверяет предпринимателей. От того, что она отнесет их к той или иной степени риска, предпринимателям ни тепло, ни холодно. Было бы идеально, если бы ФАС занималась государственными монополиями, коих у нас большинство», - сказал он.

В правительстве полагают, что утвержденный документ снизит издержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с госконтролем за соблюдением антимонопольного законодательства.

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