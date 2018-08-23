Эксперты Путина назвали несколько вариантов смягчения пенсионной реформы

Глава совета ЭИСИ в эфире НСН прокомментировал возможные изменения, касающиеся пенсионного законодательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на появившиеся в СМИ публикации о предстоящем смягчении пенсионных изменений со стороны главы государства. «Если президент посчитает необходимым, он это сделает», - заявил представитель Кремля 23 августа. До этого в ряде СМИ сообщалось, что Владимир Путин объявит о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН рассказал, каких изменений пенсионной реформы стоит ждать от правительства.

«Могу предположить, что смягчения будут связаны с понижением пенсионного возраста на несколько лет от заявленного изначально. "Единая Россия" уже озвучила мысль о сохранении региональных льгот, это тоже важный момент. Возможно, какие-то дополнительные социальные преференции могут быть озвучены для пенсионеров. Набор методов ограниченный, много на тему пенсионных реформ не нафантазируешь. Этим путем идут все страны. Надо для пенсионеров создать ощущение, что государство о них помнит, заботится и выполняет обещания делать их богаче, а не беднее. Вот к этому все варианты-то и сводятся. Сейчас это основная повестка, как политическая, так и законодательная», - отметил он.

Ранее о предложении отказаться от пенсионных льгот депутатам и членам Совета Федерации заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он предложил начать с себя и закрепить начисление пенсий законотворцам так же, как и обычным гражданам. Инициатива для большинства парламентариев оказалась неожиданной.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.