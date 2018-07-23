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Экономика

Эксперт: Заявление Сечина о цене на нефть не повлияет на рынок

23 Июля 2018 в 10:25
Эксперт: Заявление Сечина о цене на нефть не повлияет на рынок

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН объяснил, чем руководствовался глава «Роснефти», когда прогнозировал стоимость нефти.

Цены на нефть до конца года будут находиться в пределах 75-80 долларов за баррель. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин. При этом в своём бюджете компания исходит из стоимости на «чёрное золото» в размере 63 долларов за баррель, в то время как на данный момент этот показатель составляет 75 долларов, сообщает «Россия 1».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что заявление главы нефтяной компании не отразится на стоимости нефти (слушайте аудио).

«Заявление Сечина не может отдельно повлиять на рынок. Здесь повлияют другие факторы, которые он сам и учитывает при прогнозировании. В частности это приближение к ребалансировке, то есть объём спроса догоняет объём предложения. К тому же, он учитывает геополитические риски и общую нестабильность со стороны производителей нефти (например, в Венесуэле продолжается экономический кризис, который может перейти в политический, у них есть риски ещё больше снизить добычу; восстанавливающаяся добыча в Ливии может прерваться). Всё это Игорь Иванович учитывает, поэтому, я думаю, он и исходит, что в среднесрочной перспективе больше 100 долларов за баррель не будет, и мы будет примерно в этом коридоре 70-80 долларов за баррель», - пояснил в эфире НСН Юшков.

Стоит отметить, что стоимость нефти на торгах снижаются. Так, цена фьючерсов марки Brent с поставкой в сентябре составляет 72,96 долларов за баррель, что на 0,15% ниже, че ранее. Нефть марки WTI стоит 68,13 долларов за баррель (снижение составило 0,19%), сообщает RT. Это произошло на фоне жёсткой риторики между США и Ираном.

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