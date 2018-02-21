Эксперт: Ввоз птицы из США и Канады на импортозамещение не повлияет

Евгений Лапинский объяснил НСН, как повлияет разрешение на ввоз птицы.

Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию живую птицу, инкубационные яйца и мясо птицы из США и Канады.

Глава отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгений Лапинский объяснил НСН, что отмена запрета на ввоз птиц на мясном импортозамещении не скажется.

«Негативно не скажется. С импортозамещением это не связано: у нас ответные санкционные меры действуют, мясо из США мы пока поставлять не можем. Что касается племенной продукции, то у нас дефицит был, так что только лучше будет нашим производителям», - сказал он.

Ранее стало известно, что Россия начнет поставлять мясо в Кувейт.