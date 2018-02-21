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Экономика

Эксперт: Ввоз птицы из США и Канады на импортозамещение не повлияет

21 Февраля 2018 в 20:30
Эксперт: Ввоз птицы из США и Канады на импортозамещение не повлияет
Евгений Лапинский объяснил НСН, как повлияет разрешение на ввоз птицы.

Россельхознадзор  разрешил ввозить в Россию живую птицу, инкубационные яйца и мясо птицы из США и Канады. 

Глава отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгений Лапинский объяснил НСН, что отмена запрета на ввоз птиц на мясном импортозамещении не скажется. 

«Негативно не скажется. С импортозамещением это не связано: у нас ответные санкционные меры действуют, мясо из США мы пока поставлять не можем. Что касается племенной продукции, то у нас дефицит был, так что только лучше будет нашим производителям», - сказал он.

Ранее стало известно, что Россия начнет поставлять мясо в Кувейт.

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