Эксперт: Участие ЕС в споре «Газпрома» и «Нафтогаза» не повлияет на итог

Президент Российского газового союза в эфире НСН посчитал маловероятным влияние ЕС на спор между Киевом и Москвой.

Евросоюз встал на сторону Киева в его споре с «Газпромом». Так, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала российскую компанию выполнить обязанности по поставкам «голубого топлива» на Украину, сообщает «Газета.ру» . По её словам, сейчас Еврокомиссия «прилагает максимум усилий для урегулирования сложившейся ситуации» и готова начать трёхсторонние переговоры по этому вопросу с Москвой и Киевом. С такими словами Могерини выступила на брифинге по итогам встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН заявил, что участие Еврокомиссии не принесёт реального результата (слушайте аудио).

«Маловероятно, что он (имеется в виду Брюссель – НСН) на что-то повлияет. С моей точки зрения, есть две важные вещи, на которые необходимо смотреть. Формально “Газпром” оспаривает решение Стокгольмского суда, которое [аргументировано тем], что на Украине тяжёлое экономическое положение. И второй вопрос, что нынешняя ситуация напрямую не связана с решением Стокгольмского суда. Поэтому, я думаю, что Еврокомиссия может принять участие в этих переговорах, но реального результата лично я не жду», - считает Чижов.

Ранее Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу украинского «Нафтогаза». Он обязал «Газпром» перечислить 2,56 миллиарда долларов Киеву. Однако Российская компания будет оспаривать это решение, сообщает РЕН ТВ . Позже «Газпром» прекратил поставки газа на Украину из-за отсутствия дополнительного соглашения и вернул Киеву перечисленный аванс.