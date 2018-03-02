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Экономика

Эксперт: Разорвать контракты с «Нафтогазом» будет не так просто

2 Марта 2018 в 18:09
Эксперт: Разорвать контракты с «Нафтогазом» будет не так просто
Сергей Пикин объяснил НСН, почему процедура аннулирования контрактов не будет быстрой.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины». Как передает «Интерфакс», Он назвал такое решение вынужденным, оно было принято после того, как Стокгольмский арбитраж обязал российскую госмонополию доплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной «Газпрому» суммы по контракту на поставку, он должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил НСН, почему процедура аннулирования контрактов не будет быстрой.

«То, что было заявлено, будет реализовано не так, как об этом написали. Потому что договор на транзит через территорию Украины «Газпром» не может расторгнуть. Иначе каким образом он будет обеспечивать обязательства перед европейскими потребителями по поставкам газа? Направления через Белоруссию и «Северный поток» не хватит, чтобы обязательства выполнить», - сказал он.

Тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» шла с 2014 года. С ноября 2015 года Украина отказалась от закупок российского газа, заменив его реверсным газом из Европы. В декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд 19 млн вместо $37 млрд.

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