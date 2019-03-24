Эксперт рассказал, когда отменят роуминг в Евразийском Союзе

Аналитик Mobile Research group в беседе с НСН рассказал, почему продолжает действовать роуминг в странах Евразийского союза.

В Евразийскомэ экономическом союзе планируют отменить роуминг . Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Однако, сроки назвать отказался в связи с обсуждением технологической стороны вопроса.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН рассказал, как власти и операторы зарабатывают деньги на роуминге.

«Россия уже четыре года ведет переговоры об отмене роуминга, но они постоянно натыкаются на нежелание делать это на уровне конкретных стран. Сегодня роуминг между странами Евразийского Союза, в том числе Белоруссией, Арменией, определяется, скорее, желанием локальных операторов, тех же белорусских, зарабатывать на роуминге, потому что уровень жизни в России выше, в роуминге можно выставлять большие цены и зарабатывать больше на приезжающих туристов из России. Исходя из этого, все попытки России обнулить роуминг в рамках союза натыкаются на нежелание властей других государств терять достаточно ощутимую статью доходов. Это попытка наполнить бюджет за счет того, что люди говорят по телефону. Во всех остальных странах роуминг тоже рассматривается как возможность пополнить бюджет и заработать деньги», - считает аналитик.

По его оценке, для россиянина цена роуминга в странах Евразийского союза ощутима с расходами на мобильную связь в Европе.

«Если россиянин пользуется различными скидками, которые ему предоставляет оператор, как правило, они достаточно ощутимые, то роуминг в странах Евразийского Союза будет стоить чуть меньше, чем расходы на него, когда вы отправляетесь в страны Европы. То есть, это весьма ощутимые расходы, несмотря на то, что в соседних странах работают евразийские операторы, мы близко расположены, но местные власти фактически устанавливают заградительные тарифы», - отметил Муртазин.

Эксперт назвал возможные сроки отказа от роуминга стран-участниц Евразийского союза, подчеркнув, что в 2019 году этого события вряд ли стоит ожидать.

«Думаю, что в 2019 году едва ли удастся добиться отмены роуминга – обстоятельства никак не изменились. Наверное, надо ждать 2022 года, техноинтеграции Белоруссии. В этом случае и операторские сети будут интегрированы в единое бесшовное пространство, но до этого момента говорить об отмене роуминга бессмысленно».

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, для чего Роскомнадзор заказал систему автоматического контроля за исполнением блокировки запрещенных в России ресурсов.