Ассоциация криптовалют: Майнить можно даже с помощью смартфона

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Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна во время пресс-конференции НСН рассказал, что гаджет можно окупить за пять часов.

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» продемонстрировал смартфон на 200 долларов, с помощью которого можно майнить биткоин. Как уточнил эксперт, за половину дня он способен окупиться.

«Вот такой телефон стоит меньше 200 долларов. С его помощью уже можно майнить. Таких телефонов вы не найдёте на “Горбушке” – они никому не нужны, потому что здесь очень невнятная камера. Но вы их с трудом приобретёте на рынке в Митино, потому что там они разлетаются, как горячие пирожки. Их покупают те, кто не может купить компьютер или планшет. Но они могут купить эту маленькую машинку огромной мощности. С этим телефоном можно майнить. Здесь нельзя майнить миллионами, там ограниченное число вовлечённых людей. Но если вы купите его в 8 утра, то к часу вы его стоимость отобьёте», - поделился с НСН эксперт.

По словам Александра Трещёва, сейчас в мире насчитывается 902 криптовалюты, которые имеют в своей основе блокчейн.

Ранее стало известно, что российский бизнесмен приобрёл две электростанции для майнинга криптовалюты. Одна из них расположена в Пермском крае, ещё одна – в Удмуртии. Предприниматель потратил на эти цели 160 миллионов рублей, сообщает RT .