Эксперт: От разрыва контракта «Газпромом» пострадают все, кроме России

Рустам Танкаев рассказал НСН, какие последствия ждут Украину и Европу из-за расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Компания «Газпром» приняла решение расторгнуть контракты на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом». Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, пишут Argumenti.ru.

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, чем грозит эта ситуация всем участникам транспортировки газа (слушайте аудио).

«Для России это не приведёт ни к чему. Будет возня, какие-то юридические действия и так далее. Для Украины это будет означать, что она начнёт замерзать, потому что сейчас холодно. Газ через Европу им будет взять невозможно, потому что Европа сама этого газа не получит. Дело в том, что газ, который Украина покупала у Европы — тоже российский, экспортный. Но Украина перестанет получать деньги за транзит. А у них это чуть ли ни единственный источник бюджета. А для Европы это будет означать газовый кризис. Через Украину идёт примерно половина всего газа, который поставляется из России в Евросоюз. Это примерно 16% всего потребления газа в ЕС. Это огромная цифра, если её убрать, то будет газовый кризис», — объяснил эксперт.

Напомним, что прекратить поставки и транзит газа в Украину было решено в ответ на решение Стокгольмского арбитража по спору между компаниями. Суд обязал «Газпром» выплатить украинской компании компенсацию, что в организации сочли несправедливым.