Эксперт: Обновленная газовая директива ЕС «Северный поток - 2» не остановит

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН объяснил, что изменится для российских газовиков после вступления в силу нового закона.

Европарламент утвердил обновленную газовую директиву Евросоюза, которая распространила правила газового рынка ЕС на трубопроводы из стран, не входящих в него. В том числе это касается Nord Stream 2 («Северный поток - 2»), который планируется построить из России в Германию.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что изменится для российских газовиков после вступления в силу нового закона.

«Плюс в том, что эта директива позволяет руководствоваться требованиями той страны, через которую проходит газопровод. То есть, если Германия говорит, что им нужен газопровод «Северный поток - 2», то он строится – не надо никого спрашивать. Но минус в том, что поставщик ресурса должен быть отделен от компании, которая владеет трубой. Там прописано 50-процентное ограничение по объемам прокачки. Но думаю, это преодолимо, директива позволяет преодолеть и это ограничение, если большинство стран ЕС выскажутся за его отмену», - отметил он.

Даже если этого не произойдет, то судьба первого «Северного потока» и «Опала» (наземного продолжения «Северного потока» в Германии - НСН) позволяет говорить, что ограничение можно обойти, считает эксперт. «Газпрому долгое время не удавалось загрузить их больше, чем на 50%. Но сейчас они загружены на 100%. То есть это все преодолимо», - добавил он.

Пикин высмеял популярную страшилку противников «Северного потока - 2» о том, что Россия использует газ в качестве средства политического давления.

«Байке про то, что «газ используется в политических целях» уже лет 10. Этот ресурс ничем не отличается от поставок нефти или нефтепродуктов. Просто есть проект по доставке газа из пункта А в пункт Б. Есть разные маршруты: через Украину, Белоруссию, «Северный поток». Но говорить, что это сугубо политический проект я бы не стал», - заключил он.

Напомним, Россия является главным поставщиком газа в ЕС, обеспечивая около половины его потребностей. Примерно треть объемов топлива поставляет соседям Норвегия (34%), и еще 8,6% - Алжир и Ливия.