Эксперт: Нынешним уровнем теневой экономики нашу страну не подкосить

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Политолог в эфире НСН обратил внимание на то, что с высоким уровнем теневого сектора российская экономика живёт весь постсоветский период.

Исследование Международного валютного фонда, оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира за последние семь лет, показало, что доля теневой экономики в России составляет почти 34% ВВП, пишет Lenta.ru. В России доля теневой экономики находится на среднемировом уровне. Для европейской страны этот уровень чрезвычайно высок. Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане, говорится в исследовании.

Старший научный сотрудник Центра социально-политического мониторинга Андрей Покида в эфире НСН поделился выводами о том, что доля теневой экономики в стране растёт.

«Насколько я понимаю, в данные показатели входят как некриминальная теневая экономика, так и криминальная. При этом по криминальной части там данные весьма условные, их нет. Поэтому объективно оценить теневую экономику довольно сложно. Особенно в нашей стране. Но с точки зрения того, что последние годы она растёт, - это да. Могу сказать только о некриминальной части, которой мы занимались как раз последние пару лет, теневая занятость у населения чуть подросла, стала больше» - отметил эксперт.

Андрей Покида считает, что среди ключевой причины развития теневого сектора — нехватка хорошо оплачиваемых рабочих мест.

«Тут есть различные причины: падение доходов, в том числе у населения, они должны каким-то образом компенсировать это, занимаются поиском дополнительной работы, которая, по большей части, не оформляется. Это как основная причина в нашей стране, почему люди не оформляют свою деятельность. Недостаточно рабочих мест с высокой оплатой труда» - подчеркнул собеседник НСН.

Эксперт предположил, что высокие показатели теневого сектора для страны ничего хорошего не сулят, но в тоже время в такой ситуации она уже живёт почти 20 лет.

«Были [цифры] ещё больше в 90-х годах, потом они несколько уменьшались, но эта волнообразная тенденция всё распространялась чуть выше, чуть больше, чуть меньше в зависимости от ситуации. Насколько я понимаю, государство пока справляется, но понятно, что это нагрузка дополнительная. В случае вывода какой-то части из “тени”, наверное, экономика могла бы почувствовать какие-то дополнительные положительные тенденции» - резюмировал Покуда.

Напомним, по данным МВФ, средняя оценка теневой экономики в России в 1991-2015 годах – 38,42% ВВП. По данным РАНХиГС, около 45 процентов трудоспособного населения страны (33 миллиона человек) в разной степени вовлечены в теневую экономику.



